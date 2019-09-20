Поражения Ковалёва от Уорда объяснили любовью к вечеринкам

Андреас Лобжанидзе, являвшийся совладельцем и генеральным промоутером московского ночного клуба «Рай», рассказал, как организовал для российского боксёра Сергея Ковалёва вечеринку, после которой он, по его мнению, стал меньше времени уделять боксу.

«Сергея привёз мой друг, голливудский продюсер Боб ван Ронкель, который привозил в Россию Лундгрена, Сталлоне и многих других звёзд. Он с Ковалёвым знаком, они дружили.

Позвонил мне: «Слушай, Ковалёв прилетает». А тогда у него три чемпионских пояса было. «Мы хотим отметить, сделать мероприятие. Сделай его у себя. Дай нам какие-то спецусловия». Я им накрыл столы и организовал классную программу в ресторане. Часть заведения отдали под них.

Всё было сделано на мой вкус. Это было его первое публичное мероприятие в России. Он тогда отвык от русской движухи. Потом после этой вечеринки Ковалёв стал, мне кажется, слишком много тусоваться. Его начали приглашать на разные официальные и неофициальные встречи и отвлекать от бокса. Думаю, что следствием этой активности стали проигранные бои с Уордом», — приводятся слова Лобжанидзе на сайте телеканала «Матч».

Ковалёв дважды уступил Андре Уорду. В первом бою Уорду присудили победу единогласным решением судей, а в реванше он победил техническим нокаутом.