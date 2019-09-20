Замковой вышел в финал чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершились полуфинальные поединки чемпионата мира по боксу в весовой категории до 69 кг. В первом полуфинальном бою опытный россиянин Андрей Замковой единогласным решением судей победил Абылайхана Жуссупова из Казахстана. Таким образом, Андрей добыл путёвку в финал и гарантировал российской сборной как минимум ещё одно серебро.
В финале он сразится с соперником из Англии Пэтом Маккормаком, который в другой полуфинальной встрече сломил сопротивление боксёра из Узбекистана.
Сегодня, 20 сентября, путёвки в финал для команды России также добыли Глеб Бакши (до 75 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг). Также сегодня выступит и российский супертяж Максим Бабанин.
«Чемпионат» ведёт прямую видеотрансляцию полуфиналов.
Также «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию полуфиналов чемпионата мира по боксу среди мужчин—2019.
- 20 сентября 2019
-
18:10
-
17:56
-
17:10
-
16:31
-
16:21
-
16:07
-
15:58
-
15:33
-
14:36
-
13:10
-
12:14
-
12:00
-
11:27
-
10:15
-
09:36
-
09:03
-
09:00
-
00:53
- 19 сентября 2019
-
23:45
-
22:39
-
21:51
-
20:39
-
19:26
-
19:25
-
18:26
-
17:41
-
16:35
-
15:33
-
15:25
-
14:27
-
13:31
-
12:36
-
11:42
-
11:25
-
11:05