Замковой вышел в финал чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершились полуфинальные поединки чемпионата мира по боксу в весовой категории до 69 кг. В первом полуфинальном бою опытный россиянин Андрей Замковой единогласным решением судей победил Абылайхана Жуссупова из Казахстана. Таким образом, Андрей добыл путёвку в финал и гарантировал российской сборной как минимум ещё одно серебро.

В финале он сразится с соперником из Англии Пэтом Маккормаком, который в другой полуфинальной встрече сломил сопротивление боксёра из Узбекистана.

Сегодня, 20 сентября, путёвки в финал для команды России также добыли Глеб Бакши (до 75 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг). Также сегодня выступит и российский супертяж Максим Бабанин.

«Чемпионат» ведёт прямую видеотрансляцию полуфиналов.

Также «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию полуфиналов чемпионата мира по боксу среди мужчин—2019.