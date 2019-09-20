Замковой: в полуфинале было много ошибок

Капитан сборной России по боксу Андрей Замковой, обеспечивший себе выход в финал чемпионата мира, прокомментировал успех в полуфинальной встрече с Аблайханом Жусуповым, признав, что допустил в бою немало ошибок.
«Накопилась усталость, но мы терпим. В полуфинале было много ошибок — не без этого. Все-таки эта усталость сказывается. От этого никто не застрахован, будем идти дальше. Нужно стараться исключать ошибки. Сейчас мы проанализируем, как боксировать с британцем в финале», — приводит слова Замкового пресс-служба Федерации бокса России.
Личный тренер капитана российской сборной Геннадий Рыжиков доволен действиями Замкового:
«Все судьи сейчас поставили победу Андрею… А так видно, что он подустал. С кубинцем Сотолонго в четвертьфинале был тяжёлый бой. И он прошёл не в нашей манере — кубинец с самого начала действовал грязно. Но полуфинальный бой Андрей провёл хорошо», — сказал Рыжиков.
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