Ковингтон — о Хабибе: защитники животных ещё не знают, что он делает с овцами

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон отреагировал на новость о том, что представители организации People for the Ethical Treatment of Animals, выступающей за этичное отношение к животным, осудили чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова за тренировки, в которых использовался медведь. Американец прокомментировал эту информацию на своей странице в «Твиттере» и не был этичен.

«Если они думают, что борьба с медведем это плохо, то погодите, это они ещё не знают, что он делает с овцами», — написал Ковингтон.

В прошлом Ковингтон вызывал Хабиба Нурмагомедова на поединок. Но россиянин не раз подчёркивал, что намерен выступать исключительно в лёгком весе и не гоняется за званием чемпиона в двух весовых категориях.