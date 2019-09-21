Лучшие моменты полуфиналов чемпионата мира по боксу — 2019. Видео

В пятницу, 20 сентября, на чемпионате мира по боксу—2019 в Екатеринбурге прошли полуфинальные бои.



До стадии полуфиналов на мировом первенстве добрались четыре россиянина — Глеб Бакши, Муслим Гаджимагомедов, Андрей Замковой и Максим Бабанин.



Андрей Замковой единогласным решением судей победил Абылайхана Жуссупова из Казахстана. Глеб Бакши, который выступает в весовой категории до 75 кг, одержал победу над бразильцем Соузой да Консейсао, а Гаджимагомедов, выступающий в весовой категории до 91 кг, сломил сопротивление болгарина Радослава Панталеева.



Максим Бабанин, в свою очередь, повторить успех соотечественников не смог, уступив представителю Узбекистана Баходиру Джалолову.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию видеообзор полуфинальных матчей чемпионата мира по боксу — 2019.