Ковалёв пожелал Усику удачи в дебютном бою в супертяжёлом весе

Российский боксёр Сергей Ковалёв пожелал удачи Александру Усику в предстоящем поединке с Тайроном Спонгом.
«Встреча с Алксандром Усиком уже по традиции стала попадать в кадр. Желаю тебе, брат, отлично подготовиться и удачного дебюта в супертяжелом весе», — написал Ковалёв в «Инстаграме».
Встреча пройдёт 12 октября в Чикаго (штат Иллинойс, США). Напомним, это будет дебютный бой украинца в супертяжёлом весе. Ожидалось, что первый бой в хэвивейте он проведёт в мае 2019 года, но тогда бою с Карлосом Такамом помешала травма.
Предыдущий раз Александр выходил в ринг в ноябре минувшего года и нокаутировал экс-чемпиона мира Тони Беллью. Что касается Спонга, то голландец последний бой провёл 31 августа. Тогда он нокаутировал Джейсона Минду. В послужном списке Спонга 14 боёв, и во всех из них он победил.
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