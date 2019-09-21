Ковалёв пожелал Усику удачи в дебютном бою в супертяжёлом весе

Российский боксёр Сергей Ковалёв пожелал удачи Александру Усику в предстоящем поединке с Тайроном Спонгом.



«Встреча с Алксандром Усиком уже по традиции стала попадать в кадр. Желаю тебе, брат, отлично подготовиться и удачного дебюта в супертяжелом весе», — написал Ковалёв в «Инстаграме».

Встреча пройдёт 12 октября в Чикаго (штат Иллинойс, США). Напомним, это будет дебютный бой украинца в супертяжёлом весе. Ожидалось, что первый бой в хэвивейте он проведёт в мае 2019 года, но тогда бою с Карлосом Такамом помешала травма.



Предыдущий раз Александр выходил в ринг в ноябре минувшего года и нокаутировал экс-чемпиона мира Тони Беллью. Что касается Спонга, то голландец последний бой провёл 31 августа. Тогда он нокаутировал Джейсона Минду. В послужном списке Спонга 14 боёв, и во всех из них он победил.