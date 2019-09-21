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Бакши принёс России второе золото на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге

Бакши принёс России второе золото на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

В Екатеринбурге продолжается заключительный день чемпионата мира по боксу. В финальном поединке весовой категории до 75 кг встретились россиянин Глеб Бакши и представитель филиппинской школы бокса Феликс Марсьяль. По итогам трёх раундов судьи отдали предпочтение 23-летнему россиянину. Таким образом, сборная России завоевала на первенстве мира уже вторую награду высшей пробы. Ранее золотую медаль в копилку национальной команды положил её капитан Андрей Замковой (весовая категория до 69 кг).

Сегодня же, 21 сентября, ещё один член российской сборной Муслим Гаджимогомедов попробует принести команде третье золото. Он сразится весовой категории до 91 кг.

«Чемпионат» ведёт прямую видеотрансляцию финалов чемпионата мира.

«Чемпионат» ведёт также онлайн-трансляцию финалов чемпионата мира по боксу среди мужчин.

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