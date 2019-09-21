Бакщи: на чемпионате мира никто меня не воспринимал всерьёз

Российский боксёр Глеб Бакши, завоевавший золотую награду на чемпионате мира в Екатеринбурге, прокомментировал свой успех, отметив, что до старта первенства, никто не воспринимал его всерьёз.

«Мы знали, что соперник обладает сильным ударом. И знали, что он будет агрессивно вести поединок. И я специально чуть-чуть отдал первый раунд, чтобы он вымахался и вымотался. А со второго раунда начал работать, и соперник немного посидел на пятой точке. Я хотел, чтобы он упал. Хотя такое развитие событий не предугадаешь, но этому нокдауну я обрадовался. И было важным не поддаться эмоциям. В общем, я следовал плану, и всё получилось.



Это был важный зачёт, но именно зачёт, потому что экзамен будет в 2020 году. Я готовлюсь к Олимпиаде.



Эту победу я посвящаю семье и первому тренеру, у которого два дня назад был день рождения. Также хочу высказать большую благодарность республикам, за которые я выступаю — Крым и Кемерово. Спасибо за то, что поддерживали меня как при взлётах, так и при падениях. И вот он — результат. А сейчас я хочу побыстрее выпить „Пэпси“, а потом, немного отдохнув, с новыми силами нужно начинать подготовку к Олимпиаде.



Ведь на этом чемпионате мира я был тёмной лошадкой, меня никто не воспринимал всерьёз. А сейчас на меня будут готовиться иначе. И мне нужно быть ещё лучше. У меня сейчас столько мыслей в голове, пока ничего не понимаю. Хотя я ещё перед стартом турнира поставил перед собой задачу завоевать первое место. И сейчас я доволен и боем, и турниром в целом», — приводит слова Бакши Федерация бокса России.