Дэна Уайт раскритиковал организаторов боя Ковалёв — Альварес

Президент UFC Дэна Уайт выразил недоумение тем фактом, что организаторы боя чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса приняли решение провести этот поединок в тот же вечер, когда состоится турнир UFC 244.
«Мы пришли к соглашению о дате турнира, а затем, спустя неделю, я услышал, что они собираются организовать в этот день бой. Думаю, что выбрав эту дату, они сошли с ума. Что есть, то есть. Если они подберут правильное время, то всё может сложиться, как бывало раньше. К примеру, так было в день боя Джастина Гэтжи и Дональда Серроне. После них выступил Тайсон Фьюри. Так что если организаторы разберутся со временем, всё может сработать. Но если они пойдут с нами в одно время — значит они просто сумасшедшие», — приводит слова Уайта MMA Fighting.
Бой Сауля Альвареса с Сергеем Ковалёвым состоится 2 ноября в Лас-Вегасе. В этот же день, но в Нью-Йорке, пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 244, главным событием которого станет встреча Хорхе Масвидаля с Нэйтом Диасом.
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