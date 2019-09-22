Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Главная / Бокс/ММА / Новости /

В бое Родригеса и Стивенса болельщики забросали октагон бутылками

В бое Родригеса и Стивенса болельщики забросали октагон бутылками
Бокс/ММА / ММА 0

В главном бою турнира UFC Fight Night 159 встретились Яир Родригес и Джереми Стивенс.

оединок был прерван в самом начале из-за нарушения правил: Родригес попал Стивенсу пальцами в глаз. Пострадавший получил пять минут на восстановление, однако так и не смог это сделать, что вынудило судью в ринге остановить бой.

Болельщики остались недовольны таким исходом и начали бросать в октагон бутылки. Когда Стивенс покидал арену в сопровождении охраны, в него летели различные предметы.

Также в рамках вечера бокса Карла Эспарза победила Алекск Грассо решением большинства судей. Кроме того, в основном карде Стивен Питерсон нокаутировал Мартина Браво, а Ирен Алдана выиграла у Ванессы Мело единогласным решением судей — 30:26, 30:26, 30:26. Дебютный бой Аскара Аскарова с мексиканцем Брендон Морено закончился вничью.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент