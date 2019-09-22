Глава FNG: с каждым днём вероятность боя Хабиба и Сен-Пьера всё меньше и меньше
Глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что с каждым днём шансы на проведение поединка между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером и российским чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым становятся всё меньше.
«С каждым днём вероятность этого боя всё меньше и меньше. Сен-Пьер моложе не становится, пока он интересен и вполне может создать проблемы Нурмагомедову. Но можно ли будет сказать так же через год-полтора? Я сомневаюсь. У него будет уже слишком долгий простой, и он может не решиться», — приводят слова Камила Гаджиева «Известия».
Ранее менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз утверждал, что в следующем поединке Хабиб встретится именно с Сен-Пьером.
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