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Глава FNG: с каждым днём вероятность боя Хабиба и Сен-Пьера всё меньше и меньше

Глава FNG: с каждым днём вероятность боя Хабиба и Сен-Пьера всё меньше и меньше
Бокс/ММА / ММА 0

Глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что с каждым днём шансы на проведение поединка между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером и российским чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым становятся всё меньше.

«С каждым днём вероятность этого боя всё меньше и меньше. Сен-Пьер моложе не становится, пока он интересен и вполне может создать проблемы Нурмагомедову. Но можно ли будет сказать так же через год-полтора? Я сомневаюсь. У него будет уже слишком долгий простой, и он может не решиться», — приводят слова Камила Гаджиева «Известия».

Ранее менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз утверждал, что в следующем поединке Хабиб встретится именно с Сен-Пьером.

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