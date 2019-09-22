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Родригес: если Стивенс солгал, то ему придётся жить с этим до конца своих дней

Родригес: если Стивенс солгал, то ему придётся жить с этим до конца своих дней
Бокс/ММА / ММА 0

Боец UFC Яир Родригес прокомментировал бой с Джереми Стивенсом, который был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Родригеса.

«По правде говоря, я даже не знаю, как я себя чувствую. Друзья говорят мне не расстраиваться, но я отдал всего себя тренировочному лагерю. Я потратил много сил и времени, долго настраивался на бой, медитировал. Многие люди приехали сюда, на турнир, оставив свои дома и семьи на долгое время.

Им было тяжело видеть это, я их понимаю. Я чувствую то же самое. Вся моя семья и мои близкие здесь. В подобных случаях стоит верить противнику на слово. Но, если он солгал, то ему придётся жить с этим до конца своих дней», — приводит слова Яира Родригеса MMAFighting.

Источник: MMA Fighting

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