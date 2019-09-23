Соперник Нурмагомедова по дивизиону назвал главных конкурентов Хабиба

Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, рассказал, кто, по его мнению, способен сразиться с Хабибом Нурмагомедовым и победить его. Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в лёгком весе. 7 сентября российский боец защитил титул, победив американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде.
«В десятке лучших есть много парней, которые способны доставить ему неприятности. Тот же Джастин Гэтжи доставит ему много неприятностей. В этом виде спорта многое зависит от стиля ведения боя.
Мне кажется, Кевин Ли способен на это. У него есть стиль, чтобы навязать Хабибу борьбу и победить его. В этот список входит и Дональд Серроне. Но сейчас наихудшим вариантом для россиянина является Гэтжи», — приводит слова Хукера The Score.
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