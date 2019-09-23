Тренер Сен-Пьера объяснил, почему Жорж победил бы Нурмагомедова

Фирас Захаби, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях канадца Жоржа Сен-Пьера, объяснил, за счёт чего его подопечный вышел бы победителем из противостояния с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом организации в лёгком весе.
На счету Нурмагомедова 28 боёв в смешанных единоборствах. Все поединки закончились победой российского бойца.
«Я могу быть необъективен, потому что Хабиб — мой любимый боец из тех, кого я не тренирую. Но Жорж целостнее. Его навыки ударов руками совершеннее, а удары ногами намного лучше.
Если бы Жорж решил вести бой в безопасной манере, чего я не ждал бы, то он мог бы перестрелять Хабиба ногами. Его шансы повалить на спину Хабиба настолько же велики, как и шансы Хабиба повалить Жоржа на спину. Кроме тог, он более гладко подготавливает тейкдауны.
Жорж очень опытен в подготовке тейкдауна ударами. Хабиб выполняет тейкдауны с очень низким захватом. Это сделать очень тяжело на таком массивном и сильном сопернике, как Жорж. Преимущество в стойке обеспечит Жоржу доминирование в борьбе», — сказал Захаби в подкасте ReRooted.
- 23 сентября 2019
-
14:35
-
13:42
-
12:07
-
11:08
-
10:11
-
09:11
- 22 сентября 2019
-
23:56
-
22:31
-
21:31
-
20:10
-
18:38
-
18:07
-
16:30
-
15:32
-
14:39
-
13:15
-
12:50
-
11:51
-
10:29
-
09:32
-
07:20
-
00:33
- 21 сентября 2019
-
23:58
-
22:43
-
22:32
-
21:36
-
21:28
-
20:29
-
19:39
-
18:46
-
17:57
-
16:10
-
14:32
-
12:29
-
11:58