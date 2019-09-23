Тренер Сен-Пьера объяснил, почему Жорж победил бы Нурмагомедова

Фирас Захаби, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях канадца Жоржа Сен-Пьера, объяснил, за счёт чего его подопечный вышел бы победителем из противостояния с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом организации в лёгком весе.

На счету Нурмагомедова 28 боёв в смешанных единоборствах. Все поединки закончились победой российского бойца.

«Я могу быть необъективен, потому что Хабиб — мой любимый боец из тех, кого я не тренирую. Но Жорж целостнее. Его навыки ударов руками совершеннее, а удары ногами намного лучше.

Если бы Жорж решил вести бой в безопасной манере, чего я не ждал бы, то он мог бы перестрелять Хабиба ногами. Его шансы повалить на спину Хабиба настолько же велики, как и шансы Хабиба повалить Жоржа на спину. Кроме тог, он более гладко подготавливает тейкдауны.

Жорж очень опытен в подготовке тейкдауна ударами. Хабиб выполняет тейкдауны с очень низким захватом. Это сделать очень тяжело на таком массивном и сильном сопернике, как Жорж. Преимущество в стойке обеспечит Жоржу доминирование в борьбе», — сказал Захаби в подкасте ReRooted.