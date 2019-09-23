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Дюбуа: способен побить Тайсона Фьюри уже сейчас

Дюбуа: способен побить Тайсона Фьюри уже сейчас
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Британский перспективный боксёр супертяжёлого веса Дэниел Дюбуа (12-0, 11 КО) уверен, что ему по силам победить экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри уже на столь раннем этапе карьеры.

«Бой Фьюри с Уаллином был по-настоящему кровавым. Тяжёлый поединок, так что должен отдать должное Тайсону. Мне сложно сказать, кто из боксёров сейчас номер один в нашем дивизионе. Всё меняется ежедневно. Энтони Джошуа заявлял, что он первый, но потом он проиграл Руису. Всё меняется слишком быстро.

Что касается Фьюри, то я способен победить его уже сейчас. Я на 100% уверен в своих способностях. Побью любого, с кем выйду на ринг. Во мне заложена лишь одна программа — уничтожать и убивать или же быть уничтоженным", — приводит слова 22-летнего Дюбуа BoxingScene.

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