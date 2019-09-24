Кормье: бой с Миочичем будет моим последним в карьере

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье заявил о намерении свой последний бой в карьере провести непременно со Стипе Миочичем. Президент UFC Дэна Уайт подтвердил планы организовать новый поединок Миочича и Кормье.
«Следующий бой будет последним в моей карьере. Но это должен быть поединок со Стипе.
Больше никто для меня не имеет значения.
Но в любом случае, победа или поражение – это будет последний бой в карьере», – приводит слова Кормье ESPN.
Это может быть третья встреча двух бойцов. В первом поединке, который прошёл на турнире UFC 226 в июле 2018 года, Кормье нокаутировал Миочича в первом раунде и отобрал у него пояс. Однако в августе 2019 года Стипе вернул себе титул, победив Даниэля на турнире UFC 241 техническим нокаутом в четвёртом раунде.
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