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Кормье: бой с Миочичем будет моим последним в карьере

Кормье: бой с Миочичем будет моим последним в карьере
Бокс/ММА / ММА 0

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье заявил о намерении свой последний бой в карьере провести непременно со Стипе Миочичем. Президент UFC Дэна Уайт подтвердил планы организовать новый поединок Миочича и Кормье.

«Следующий бой будет последним в моей карьере. Но это должен быть поединок со Стипе.
Больше никто для меня не имеет значения.

Но в любом случае, победа или поражение – это будет последний бой в карьере», – приводит слова Кормье ESPN.

Это может быть третья встреча двух бойцов. В первом поединке, который прошёл на турнире UFC 226 в июле 2018 года, Кормье нокаутировал Миочича в первом раунде и отобрал у него пояс. Однако в августе 2019 года Стипе вернул себе титул, победив Даниэля на турнире UFC 241 техническим нокаутом в четвёртом раунде.

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