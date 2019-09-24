Нурмагомедов хотел поспать, но его вытащили на тренировку

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории российский боец Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с тренировки. По его словам, он не хотел на неё идти, желая выспаться, но товарищи настояли.
«Хотел утром поспать, говорю им, заслужил вроде, но они не дали, и, как говорится, хорошо, что проснулся», — подписал Нурмагомедов фотографию.
Посмотреть фотографию Хабиба с тренировки можно в «Инстаграме».
7 сентября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец вышел в октагон с американцем Дастином Порье и победил соперника, проведя удушающий приём в третьем раунде.
Одним из возможных следующих соперников Нурмагомедова считается американец Тони Фергюсон. Бой Хабиба с Фергюсоном уже несколько раз пытались организовать, но по разным причинам поединок срывался.
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