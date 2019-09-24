Хабибу не понадобится новый спарринг-партнёр в случае боя с Фергюсоном

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал о вариантах подготовки к возможному поединку российского бойца с американцем Тони Фергюсоном. Мендеса спросили, понадобится ли Хабибу спарринг-партнёр, с которым можно было бы потренировать навыки джиу-джитсу.
«Хабибу не нужен никакой специальный спарринг-партнёр. У него есть всё необходимое для тренировок в каждой области. Все виды единоборств командой покрыты», — сказал Мендес в видеоблоге AKA Fight News.
Фергюсон потребовал у президента UFC Дэны Уайта организовать бой с Нурмагомедовым 14 декабря, когда в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 245. Соотечественник Фергюсона Дастин Порье, уступивший Нурмагомедову 7 сентября, отреагировал на это, заявив о готовности заменить Хабиба в этом поединке.
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