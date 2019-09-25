Сен-Пьера призвали не выходить на бой с Нурмагомедовым

Арнольд Аллен, член команды бывшего чемпиона UFC в средней весовой категории Жоржа Сен-Пьера, призвал товарища не сражаться с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом организации в лёгком весе. Сен-Пьер утверждал, что готов сразиться с Хабибом, несмотря на то что объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года.
«Мне бы хотелось, чтобы он остался на пенсии. Он единственный из всех, кто не запятнал своего наследия. Для меня он лучше всех. Не сомневаюсь в этом. Но если он вернётся и продолжит сражаться, это будет ненужный риск.
Хотя не удивлюсь, если Сен-Пьер вернётся. Он мастер смешанных единоборств. Он хочет продолжать тренировки и совершенствовать технику и навыки», — приводит слова Аллена Daily Star.
На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Сен-Пьер также провёл 28 поединков, однако потерпел в них два поражения.
- 25 сентября 2019
-
10:19
-
09:39
-
09:12
-
00:46
-
00:34
- 24 сентября 2019
-
23:33
-
22:48
-
21:28
-
20:30
-
19:59
-
19:22
-
18:44
-
17:46
-
16:47
-
14:23
-
13:17
-
12:20
-
11:35
-
10:26
-
09:20
-
02:15
-
00:22
- 23 сентября 2019
-
23:40
-
23:18
-
21:32
-
20:51
-
19:46
-
18:27
-
17:33
-
16:45
-
16:08
-
15:27
-
14:35
-
13:42
-
12:07