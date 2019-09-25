Сен-Пьера призвали не выходить на бой с Нурмагомедовым

Арнольд Аллен, член команды бывшего чемпиона UFC в средней весовой категории Жоржа Сен-Пьера, призвал товарища не сражаться с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом организации в лёгком весе. Сен-Пьер утверждал, что готов сразиться с Хабибом, несмотря на то что объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года.

«Мне бы хотелось, чтобы он остался на пенсии. Он единственный из всех, кто не запятнал своего наследия. Для меня он лучше всех. Не сомневаюсь в этом. Но если он вернётся и продолжит сражаться, это будет ненужный риск.

Хотя не удивлюсь, если Сен-Пьер вернётся. Он мастер смешанных единоборств. Он хочет продолжать тренировки и совершенствовать технику и навыки», — приводит слова Аллена Daily Star.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Сен-Пьер также провёл 28 поединков, однако потерпел в них два поражения.