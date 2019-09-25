Российские боксёры устроили дебош на чемпионате мира в Екатеринбурге

Российские боксёры устроили пьяный дебош в отеле «Хайят» в Екатеринбурге, когда в городе проходил чемпионат мира. В ночь с 19 на 20 сентября представители Федерации бокса России собрались в баре при отеле и устроили грандиозную вечеринку. Собравшихся пришлось разнимать бойцам Росгвардии, сообщает телеграм-канал Baza.
Праздник начался около трёх часов ночи. Участники сели в караоке и, по словам очевидцев, уже не вполне понимали, что вокруг происходит. Несколько боксёров из российских региональных федераций решили поссориться и даже стали пытаться драться. Часть окружающих их разнимала, другие продолжали петь в караоке, ещё несколько человек вступили в переговоры с бойцами Росгвардии, которые приехали по вызову в отель.
Боксёры сразу стали угрожать сотрудникам, приехавшим в шлемах и бронежилетах. Один из спортсменов заявил, что он бывший боец спецназа ФСБ и воевал по всему миру.
Самыми активными участниками боксёрской вечеринки с росгвардейцами были Владислав Носовец из федерации бокса Татарстана и Шамиль Пирнаев, тренер сборной из Дагестана.
Всё закончилось мирно: наиболее пьяных боксёров удалось совместными усилиями затолкать в их номера. Остальные разошлись сами.
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