Де ла Хойя: сейчас Ковалёв лучше, чем когда-либо

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне известный промоутер Оскар де ла Хойя поделился мнением о поединке Сергея Ковалёва и Сауля Альвареса. По словам де ла Хойи, Ковалёв сейчас в лучшей форме, чем когда-либо.



«Когда Ковалёв дрался с Энтони Ярдом месяц назад, я не увидел в нём слабостей. Он дрался с парнем, который моложе и сильнее Альвареса, и нокаутировал его своим джебом. Сейчас Ковалёв лучше, чем когда-либо. Да, он не в той форме, что он был в 2014 году, но он близок к ней.



В бою с Альваресом Ковалёв будет стоять на месте, хоть он и знает, как боксировать и как наносить удары. Первый раунд будет ключевым, именно в нём определится, кто будет диктовать условия поединка», — приводит слова Сергея Ковалёва BadLeftHook.