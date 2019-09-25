Де ла Хойя: сейчас Ковалёв лучше, чем когда-либо
Экс-чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне известный промоутер Оскар де ла Хойя поделился мнением о поединке Сергея Ковалёва и Сауля Альвареса. По словам де ла Хойи, Ковалёв сейчас в лучшей форме, чем когда-либо.
«Когда Ковалёв дрался с Энтони Ярдом месяц назад, я не увидел в нём слабостей. Он дрался с парнем, который моложе и сильнее Альвареса, и нокаутировал его своим джебом. Сейчас Ковалёв лучше, чем когда-либо. Да, он не в той форме, что он был в 2014 году, но он близок к ней.
В бою с Альваресом Ковалёв будет стоять на месте, хоть он и знает, как боксировать и как наносить удары. Первый раунд будет ключевым, именно в нём определится, кто будет диктовать условия поединка», — приводит слова Сергея Ковалёва BadLeftHook.
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