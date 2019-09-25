Ян: теперь я претендент номер один в легчайшем весе
Российский боец UFC Пётр Ян назвал себя претендентом номер один на титульный поединок в легчайшем весе, после того как Алджамейн Стерлинг перенёс операцию на руке и выбыл на неопределённый срок.
«Желаю быстрого восстановления Алджамейну Стерлингу. Но после того, как он выбывает, не должно остаться вопросов, кто является претендентом номер один в дивизионе. Если вы не согласны с этим, то можете подраться со мной на турнире UFC 245», — написал Пётр Ян в своём твиттер-аккаунте.
Пётр Ян на данный момент занимает четвёртое место в рейтинге UFC, в нынешнем году он провёл два поединка. В феврале Ян справился с Джоном Додсоном, а в июне победил Джимми Риверу. В UFC у него пять побед в пяти поединках.
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