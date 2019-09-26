Головкин: бой с Альваресом поможет Ковалёву

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин поделился ожиданиями от поединка Сергея Ковалёва и Сауля Альвареса.
«Не знаю, способен ли Ковалёв победить Альвареса. Альваресу будет комфортно в полутяжёлом весе. Шансы будут у обоих боксёров. У Ковалёва есть свои преимущества, как и у Сауля Альвареса.
Этот бой — отличный сюрприз для поклонников бокса. Это будет интересный бой. Хорошо, что Ковалёв получил этот поединок, поскольку он принесёт ему хороший гонорар. Для Ковалёва это отличная сделка. Мне нравится этот бой и он действительно во многом поможет Ковалёву», — приводит слова Геннадия Головкина Boxing News 24.
Напомним, встреча Сауля Альвареса и Сергея Ковалёва состоится 2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону боя будет стоять титул по версии WBO в полутяжёлом весе, которым владеет россиянин.
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