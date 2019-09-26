«Хабиб — лучший». Лучший боец по версии Мейвезера открестился от своего статуса

В августе непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер, в команду которого входит представитель Узбекистана Махмуд Мурадов, опубликовал в своём «инстаграме» видео поединков бойца и прокомментировал: «Лучший боец MMA в мире!»

Мурадов не согласился с комментарием Мейвезера и открестился от своего статуса. Боец сказал, что лучше Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгком весе, нет никого.

«На данный момент Хабиб по праву считается лучшим отечественным бойцом. Сейчас он творит историю. Хабиб Нурмагомедов — лучший боец в истории не только России, но и всего СНГ», — приводит слова Мурадова «RT на русском».

В сентябре Мурадов стал первым представителем Узбекистана, подписавшим контракт с UFC.