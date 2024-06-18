Чейл Соннен рассказал, что не верит в травму Конора Макгрегора

Бывший боец UFC, а ныне аналитик Чейл Соннен рассказал, что не верит в травму бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, из-за которой ирландец снялся с поединка против американца Майкла Чендлера.

«У Макгрегора нет травмы. Я не знаю, делаем ли мы шоу или должны подыгрывать. Конор Макгрегор не травмирован, и это очень сложная ситуация, так как люди, которые говорят за него, не хотят ничего скрывать, но правда всегда выходит наружу.

Это немного сложная ситуация. Я разочарован. Я не хочу усложнять жизнь Конору, и я за то, что здоровье превыше всего, но он знает об этом больше года. Они должны были драться в июне прошлого года», — приводит слова Соннена MMA Fighting со ссылкой на Good Guy / Bad Guy.

Напомним, поединок между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером должен был стать главным боем на турнире UFC 303, который запланирован на конец июня в Лас-Вегасе. 14 июня стало известно, что Конор был вынужден сняться из-за проблем со здоровьем.