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Чендлер рассказал, что отмена боя с Макгрегором его не сломала

Чендлер рассказал, что отмена боя с Макгрегором его не сломала
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Топовый американский боец UFC Майкл Чендлер рассказал, что его дух не был сломлен после отказа Конора Макгрегора от поединка на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе.

«Не смейте проявлять ко мне неуважение, жалея меня. Не смейте проявлять ко мне неуважение, проявляя хоть какое-то сочувствие. Вдохновитесь моей ситуацией. Вдохновитесь моей стойкостью и моей непоколебимостью в том, чтобы привязать свои мечты к падающей звезде и продолжать двигаться вперёд. Если вы уже давно со мной, то вы знаете, как я действую. Вы знаете, какой у меня настрой, какая у меня психика. И она далеко не на дне. Я воодушевлён этим испытанием, и это испытание ещё не закончено. Поэтому мы продолжаем двигаться вперёд, несмотря на невзгоды, с полным пренебрежением к предыдущим неудачам, предыдущим неконтролируемым вещам и будущему сопротивлению», — сказал Чендлер в видео, опубликованном на странице в его социальной сети.

Напомним, поединок между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером должен был стать главным боем на турнире UFC 303, который запланирован на конец июня в Лас-Вегасе. 14 июня стало известно, что Конор был вынужден сняться из-за проблем со здоровьем.

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