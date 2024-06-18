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Алекс Перес рассказал, как будет восстанавливаться после травмы

Алекс Перес рассказал, как будет восстанавливаться после травмы
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Бывший претендент на титул американец Алекс Перес рассказал, как он будет восстанавливаться после травмы, полученной на турнире UFC Vegas 93 во время поединка против японца Тацуро Таиры. Ранее представитель бойца сообщил MMA Fighting, что МРТ будет сделана после того, как сойдёт отёк с колена.

«Поздравляю моего противника и его команду. Сегодня я иду на МРТ и начинаю процесс восстановления. Не знаю, сколько это продлится, но я точно вернусь. Тяжёлые времена не длятся вечно, а вот крепкие люди — да. Скоро увидимся», — написал Перес на своей странице в социальной сети.

Напомним, 16 июня состоялся турнир UFC Vegas 93 в Лас-Вегасе (Невада). Бой завершился победой Тацуро Таиры техническим нокаутом во втором раунде.

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