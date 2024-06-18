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Александр Волков рассказал, как пройдёт бой с Сергеем Павловичем

Александр Волков рассказал, как пройдёт бой с Сергеем Павловичем
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Топовый российский тяжеловес Александр Волков рассказал, как будет проходить бой с бывшим претендентом на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Сергеем Павловичем на турнире UFC.

«Я в боях разве шучу? Я никогда не шучу. Ну мы же драться будем не по-настоящему, у нас же спорт. Мы же не будем друг друга убивать. Мы выйдем, посоревнуемся в рамках правил, набьём друг другу лица. И всё, и нормально будет.

Часто очень после боёв встречаемся не на чаепитии, а в кабинете у врача. Всё-таки хоть это и не по-настоящему, но дело нешуточное. Драться будем до крови», – сказал Волков на YouTube-канале «Ушатайка».

Напомним, 22 июня Павлович и Волков проведут поединок на турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Промоушен Даны Уайта впервые в истории проведёт турнир в этой стране.

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