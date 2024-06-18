Сергей Павлович и Александр Волков встретились в Саудовской Аравии

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Сергей Павлович и топовый российский тяжеловес Александр Волков встретились в Саудовской Аравии.

Сергею Павловичу 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в ноябре 2018-го впервые выступил в UFC. В последнем бою, проходившем в ноябре прошлого года, Сергей встречался с британцем Томом Аспиналлом. Россиянин уступил нокаутом в первом раунде.

Александру Волкову 35 лет. Россиянин выступает в UFC с 2016 года. Александр в сентябре 2023-го сражался с австралийцем Таем Туивасой и победил его удушающим приёмом.

Напомним, 22 июня Павлович и Волков проведут поединок на турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Промоушен Даны Уайта впервые в истории проведёт турнир в этой стране.