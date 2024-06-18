Чемпион Bellator: хочу завоевать титул UFC перед уходом, меня недооценивают

Чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) ямаец Джейсон Джексон (17-4) заявил о желании выступить в UFC до конца карьеры.

«Я собираюсь вычистить Bellator и PFL до такой степени, чтобы меня отпустили ради наследия. Я хочу отправиться в UFC и стать чемпионом, прежде чем повесить перчатки на гвоздь. Я хочу стать парнем, который добился всего этого.

К моему имени не проявляют уважения. Во мне всё ещё сомневаются. Я побеждал бывших чемпионов UFC. Как только я окажусь там, люди поймут, что недооценивали меня», — сказал Джексон в интервью MMAJunkie.

Джейсону Джексону 33 года. Ямаец стал чемпионом в ноябре, нанеся первое поражение украинцу Ярославу Амосову.