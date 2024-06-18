Дмитрий Двали 12 июля проведёт бой с Шахобиддином Зоировым

Чемпион Европы – 2024, бронзовый призёр чемпионата мира – 2023, чемпион мира – 2021 среди военнослужащих россиянин Дмитрий Двали проведёт восьмираундовый бой с олимпийским чемпионом – 2016, чемпионом мира – 2019, чемпионом Азии – 2021 Шахобиддином Зоировым (5-0, 3 досрочно) из Узбекистана.

Бой пройдёт 12 июля в подмосковном Серпухове, в рамках легайшей весовой категории (до 53,5 кг).

В своём дебютном бою на профиринге, в марте этого года Двали досрочно победил Жасурбека Латипова.

Поединок Двали и Зоирова пройдёт в рамках главного карда вечера в Серпухове. Возглавит шоу бой за титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте между двукратным чемпионом мира и финалистом Олимпийских игр – 2020 россиянином Муслимом Гаджимагомедовым (3-0, 2 досрочно) и китайцем Чжан Чжаосином (12-2-1, 7 досрочно). В соглавном событии олимпийский чемпион – 2020 Альберт Батыргазиев (10-0, 7 досрочно) будет биться за временный титул WBA во втором полулёгком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом (24-2-1, 7 досрочно).