Дана Уайт предположил, когда стоит ожидать возвращения Джона Джонса в октагон

Президент UFC Дана Уайт сказал приблизительно, когда стоит ожидать возвращения в октагон действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американца Джона Джонса.

«Мы скоро его увидим. Либо этим летом, либо осенью», — сказал Дана Уайт в эфире The Jim Room Show.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в марте 2023 года на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе, Джонс Джонс разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом. Их поединок был главным на данном турнире. Бой завершился победой Джонса удушающим приёмом в первом раунде.

В своём рекорде Джонс имеет 27 побед, одно поражение, а один бой был признан ничьей.

Ранее Дана Уайт официально объявил следующего соперника Исраэля Адесаньи.