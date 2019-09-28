Видеотрансляция боя Головкин — Деревянченко на «Чемпионате»

Ранним утром 6 октября мск в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт титульный бой в среднем весе. Бывший чемпион мира Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) встретится с Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО). На кону поединка будут стоять титулы по версии IBF и IBO.



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Боксёр из Казахстана проведёт второй поединок после потери статуса чемпиона и поражения от Сауля Альвареса. В минувшей встрече он нокаутировал Стива Роллса. Деревянченко же во второй раз выйдет на бой за пояс по версии IBF. В первой попытке он уступил Дэниелу Джейкобсу. В минувшем бою 33-летний украинец решением судей победил Джека Кулькая.

Головкин — Деревянченко: бой за титул чемпиона мира! LIVE Вы сможете увидеть возвращение легендарного GGG только на «Чемпионате»!