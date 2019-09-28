Стал известен состав женской сборной России на чемпионат мира по боксу
Тренерский штаб женской сборной России во главе с Иваном Шидловским определился с составом на чемпионат мира, который пройдет с 3 по 13 октября в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Соревнования пройдут в десяти весовых категориях.
По итогам контрольных спаррингов, которые прошли в пятницу, был утвержден окончательный состав женской российской команды:
— Екатерина Пальцева (до 48 кг),
— Лилия Аетбаева (до 51 кг),
— Карина Тазабекова (до 54 кг),
— Людмила Воронцова (до 57),
— Наталья Шадрина (до 60 кг),
— Екатерина Дынник (до 64 кг),
— Саадат Далгатова (до 69 кг),
— Галина Головченко (до 75 кг),
— Земфира Магомедалиева (до 81 кг),
— Кристина Ткачева (свыше 81 кг).
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