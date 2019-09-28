Стал известен состав женской сборной России на чемпионат мира по боксу

Тренерский штаб женской сборной России во главе с Иваном Шидловским определился с составом на чемпионат мира, который пройдет с 3 по 13 октября в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Соревнования пройдут в десяти весовых категориях.



По итогам контрольных спаррингов, которые прошли в пятницу, был утвержден окончательный состав женской российской команды:



— Екатерина Пальцева (до 48 кг),

— Лилия Аетбаева (до 51 кг),

— Карина Тазабекова (до 54 кг),

— Людмила Воронцова (до 57),

— Наталья Шадрина (до 60 кг),

— Екатерина Дынник (до 64 кг),

— Саадат Далгатова (до 69 кг),

— Галина Головченко (до 75 кг),

— Земфира Магомедалиева (до 81 кг),

— Кристина Ткачева (свыше 81 кг).