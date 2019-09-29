Спенс может перейти в первый средний вес

Чемпион мира по версии IBF и WBC в полусреднем весе Эррол Спенс заявил о возможности перехода в первый средний вес (до 69,9 кг). По словам американца, в следующем бою он может встретиться с чемпионом мира по версиям WBA и IBF в этой весовой категории Джулианом Уильямсом.

Вместе с тем Эррол не исключил, что может провести бой или с чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом или чемпионом мира по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер.

Ранним утром 29 сентября мск Спенс завоевал второй титул в полусреднем весе. Победив Шона Портера раздельным решением судей, он добавил к себе в коллекцию пояс по версии WBC.