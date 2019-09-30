Бывшего соперника Головкина арестовали за избиение жены

Американский боксёр армянского происхождения Ванес Мартиросян оказался в полиции после того, как избил жену, сообщает TMZ.

По информации издания, инцидент произошёл 15 сентября. Сперва Мартиросян спорил с женой, используя словесные аргументы, а когда они закончились, в ход пошли руки. Боксёр схватил жену за руку и ударил её по лицу, разбив ей нос. Несмотря на это, ей удалось вырваться и вызвать полицию.

Жена Мартиросяна не стала обращаться за помощью к медикам, однако написала заявление в полицию. На следующее утро боксёра арестовали, обвинив его в домашнем насилии. В тот же день его выпустили под залог в размере $ 50 тыс.

Последним соперником Мартиросяна был Геннадий Головкин, победивший американского спортсмена нокаутом в мае 2018 года.

Следующим соперником Головкина станет украинец Сергей Деревянченко.

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