Тренер Сен-Пьера не верит в возможность проведения боя с Нурмагомедовым

Фирас Захаби, тренер канадского бойца ММА Жоржа Сен-Пьера, поделился мнением о возможном проведении боя с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. По мнению тренера, поединок не состоится.

«Не думаю, что такой бой состоится. Раньше были время, место и возможность. Сен-Пьер мог сделать вес для такого боя. Но теперь уже время ушло. Теперь Жорж стал старше, он наслаждается жизнью, обрёл баланс между семьёй и друзьями. Он не будет всё бросать, чтобы сделать вес. Ему придётся потратить полгода на подготовку.

Не хочу говорить за Сен-Пьера. Но мне кажется, что он мог бы вернуться только ради очень большого боя. И его интересуют лишь два имени — Нурмагомедов и Макгрегор», — приводит слова тренера BJPenn.