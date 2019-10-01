Тренер Сен-Пьера не верит в возможность проведения боя с Нурмагомедовым
Фирас Захаби, тренер канадского бойца ММА Жоржа Сен-Пьера, поделился мнением о возможном проведении боя с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. По мнению тренера, поединок не состоится.
«Не думаю, что такой бой состоится. Раньше были время, место и возможность. Сен-Пьер мог сделать вес для такого боя. Но теперь уже время ушло. Теперь Жорж стал старше, он наслаждается жизнью, обрёл баланс между семьёй и друзьями. Он не будет всё бросать, чтобы сделать вес. Ему придётся потратить полгода на подготовку.
Не хочу говорить за Сен-Пьера. Но мне кажется, что он мог бы вернуться только ради очень большого боя. И его интересуют лишь два имени — Нурмагомедов и Макгрегор», — приводит слова тренера BJPenn.
Менеджер Нурмагомедова: Хабиб сейчас, видимо, занимается всякой ерундой
- 1 октября 2019
-
23:04
-
20:52
-
19:31
-
18:47
-
17:24
-
16:27
-
16:10
-
15:04
-
14:08
-
13:27
-
12:24
-
11:35
-
11:04
-
10:24
-
09:08
-
00:49
- 30 сентября 2019
-
23:01
-
21:44
-
19:58
-
19:54
-
18:34
-
17:20
-
16:27
-
15:22
-
14:12
-
13:09
-
12:34
-
11:54
-
11:11
-
10:15
-
09:14
-
03:53
-
01:17
- 29 сентября 2019
-
23:26
-
22:15
Партнерский контент