Галыгин из КВН и Comedy Club стал одним из боссов Белорусской федерации MMA

Шоумен Вадим Галыгин, игравший в КВН и выступавший в Comedy Club, стал заместителем председателя президиума Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств, сообщает официальный сайт организации.

Галыгин давно участвует в жизни смешанных боевых единоборств в Беларуси и потому, по мнению организации, способен вывести популярность ММА и панкратиона в стране на новый уровень.

«Отдельным и важным направлением работы по развитию организации является продвижение и популяризация панкратиона и смешанных единоборств в Беларуси.

Специфика такой работы хорошо известна Вадиму Павловичу Галыгину, основная деятельность которого связана с медиа и СМИ, телевидением и шоу-бизнесом. В то же время Вадим Галыгин долгое время являлся почётным членом Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств, следил за спортом в стране и достижениями наших бойцов, был участником и гостем проводимых турниров, таких как чемпионаты Беларуси и мира по панкратиону, соревнования по ММА.

Вадим Галыгин отныне является заместителем председателя президиума Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств. Имеющийся опыт и знания помогут организации сделать следующий шаг в развитии и популяризации спорта в нашей стране», — говорится в сообщении организации.