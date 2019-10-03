Руис: думаю, Джошуа стоит взять паузу, если я снова смогу его победить

Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руис поделился мнением о следующем сопернике, им станет Энтони Джошуа. Британец сенсационно уступил Руису в поединке, который проходил 1 июня в Нью-Йорке (США). В итоге Джошуа лишился трёх поясов. Теперь соперники в декабре проведут бой-реванш в Саудовской Аравии.

«Я думаю, что Джошуа стоит взять небольшую паузу, если я смогу снова победить его. Ему нужно перегруппироваться. Но одно или два поражения не изменят отношения к нему: он является великолепным бойцом. Я уверен, что он вернётся на свой уровень. Он был величайшим чемпионом в тяжёлом весе. У него были все пояса, но теперь они у меня. Мне очень повезло оказаться в такой ситуации», — цитирует Руиса BoxingScene.