Кокляев надел на собаку кепку, которой в него попал Емельяненко
Российский стронгмен Михаил Кокляев опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с собакой в бейсболке, которой попал в него боец смешанных единоборств Александр Емельяненко во время стычки 2 октября.
«Подошёл, говорит, дай знаменитую бейсболку померяю», — подписал фотографию Кокляев.
Посмотреть фотографию можно в «Инстаграме».
Кокляев и Емельяненко устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы. Спортсмены начали переругиваться, после чего вскочили и принялись кидаться кепкой. Метко брошенная кепка рассекла лицо Кокляеву.
Ранее Емельяненко и Кокляев подписали контракт на поединок по правилам бокса, который состоится 29 ноября. Спортсменов, которые будут выступать в боксёрских перчатках, ожидают четыре раунда по три минуты.
Потасовку Емельяненко и Кокляева засняли на видео
- 4 октября 2019
-
10:01
-
10:00
-
09:20
-
01:03
- 3 октября 2019
-
23:41
-
22:53
-
21:22
-
20:38
-
19:01
-
17:52
-
16:19
-
16:02
-
15:15
-
15:06
-
13:49
-
13:40
-
13:00
-
11:58
-
11:37
-
10:58
-
10:03
-
10:00
-
09:06
-
05:57
-
00:56
-
00:25
- 2 октября 2019
-
23:00
-
22:03
-
20:53
-
19:53
-
18:44
-
17:19
-
16:15
-
15:37
-
14:37
Партнерский контент