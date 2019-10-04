Кокляев надел на собаку кепку, которой в него попал Емельяненко

Российский стронгмен Михаил Кокляев опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с собакой в бейсболке, которой попал в него боец смешанных единоборств Александр Емельяненко во время стычки 2 октября.

«Подошёл, говорит, дай знаменитую бейсболку померяю», — подписал фотографию Кокляев.

Посмотреть фотографию можно в «Инстаграме».

Кокляев и Емельяненко устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы. Спортсмены начали переругиваться, после чего вскочили и принялись кидаться кепкой. Метко брошенная кепка рассекла лицо Кокляеву.

Ранее Емельяненко и Кокляев подписали контракт на поединок по правилам бокса, который состоится 29 ноября. Спортсменов, которые будут выступать в боксёрских перчатках, ожидают четыре раунда по три минуты.