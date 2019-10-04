Рябинский признал, что ведёт переговоры о бое Поветкина с Фьюри

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский признал факт ведения переговоров по поводу поединка Александра Поветкина и Тайсона Фьюри.

«Переговоры ведутся. Подобный бой возможен. Фьюри заявлял о своей заинтересованности драться с Сашей, Саша тоже был бы не против такого поединка», — приводит слова Рябинского «Р-Спорт».

Поветкин в предыдущем бое в конце августа в Лондоне победил британца Хьюи Фьюри единогласным решением судей, после чего рассказал о желании встретиться с его двоюродным братом Тайсоном Фьюри.

Также Александр дал согласие на бой в декабре с Майклом Хантером.

На счету Поветкина 37 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 35 побед (в том числе 24 нокаутом).