Головкин: после первого раунда казалось, что будет лёгкий бой

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин прокомментировал победу над украинцем Сергеем Деревянченко в бою за титул IBF в лёгком весе.
«Ребята, да ладно вам (свистеть). Спасибо оппоненту, который проделал хорошую работу. Уважаю его команду. Я уже говорил, что это очень серьёзный соперник. Для меня это очень большой опыт. Сейчас я понимаю, что мне нужно было делать в ринге большее. Это касается концентрации, самого бокса. После первого раунда мне казалось, что это лёгкий бой. Но нет — бой выдался тяжёлым.
Физически чувствовал себя хорошо. У меня был плохой день, а Сергей очень старался. (После новой порции свиста болельщиков.) Ребята, для меня это большой опыт. Сейчас я понимаю, что именно мне нужно делать», — сказал Головкин после боя.
Головкин одержал победу единогласным решением судей — 114-113, 115-112, 115-112.
Запись боя Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко можно посмотреть на «Чемпионате», перейдя по ссылке.
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