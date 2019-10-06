Головкин: после первого раунда казалось, что будет лёгкий бой

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин прокомментировал победу над украинцем Сергеем Деревянченко в бою за титул IBF в лёгком весе.

«Ребята, да ладно вам (свистеть). Спасибо оппоненту, который проделал хорошую работу. Уважаю его команду. Я уже говорил, что это очень серьёзный соперник. Для меня это очень большой опыт. Сейчас я понимаю, что мне нужно было делать в ринге большее. Это касается концентрации, самого бокса. После первого раунда мне казалось, что это лёгкий бой. Но нет — бой выдался тяжёлым.

Физически чувствовал себя хорошо. У меня был плохой день, а Сергей очень старался. (После новой порции свиста болельщиков.) Ребята, для меня это большой опыт. Сейчас я понимаю, что именно мне нужно делать», — сказал Головкин после боя.

Головкин одержал победу единогласным решением судей — 114-113, 115-112, 115-112.

Запись боя Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко можно посмотреть на «Чемпионате», перейдя по ссылке.