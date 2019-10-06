Деревянченко: чувствую, что выиграл бой с Головкиным
Украинский боксёр Сергей Деревянченко прокомментировал поражение от казахстанца Геннадия Головкина в бою за титул IBF в лёгком весе. По мнению Деревянченко, он заслуживал победы в этом поединке.
«Я чувствую, что выиграл этот бой. Весь «Мэдисон Сквер Гарден» это видел. Нечто действительно странное случилось вчера. Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает», — написал Деревянченко в своём «твиттере», добавив хештег #НамНуженРеванш.
Головкин после поединка заявил, что готов провести реванш с Сергеем Деревянченко.
Судьи единогласным решением отдали победу Головкину (114-113, 115-112, 115-112).
Запись боя Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко можно посмотреть на «Чемпионате», перейдя по ссылке.
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