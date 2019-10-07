А. Емельяненко показал провокационную картинку и посоветовал побольше читать

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме» провокационное изображение, которое можно трактовать двояко.

«Больше читайте книги. Я сейчас читаю «Анну Каренину». Всем отличного дня и хорошего настроения!» — подписал фотографию Емельяненко.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «Инстаграме».

Следующим соперником Емельяненко станет стронгмен Михаил Кокляев, с которым он сразится по правилам бокса. Поединок состоится 29 ноября.

Прогноз на исход боя Емельяненко — Кокляев дал Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории.

2 октября Кокляев и Емельяненко устроили потасовку, в ходе которой последний бросил в лицо соперника кепку. Итогом стало рассечение брови.