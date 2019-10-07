А. Емельяненко показал провокационную картинку и посоветовал побольше читать

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме» провокационное изображение, которое можно трактовать двояко.
«Больше читайте книги. Я сейчас читаю «Анну Каренину». Всем отличного дня и хорошего настроения!» — подписал фотографию Емельяненко.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «Инстаграме».
Следующим соперником Емельяненко станет стронгмен Михаил Кокляев, с которым он сразится по правилам бокса. Поединок состоится 29 ноября.
Прогноз на исход боя Емельяненко — Кокляев дал Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории.
2 октября Кокляев и Емельяненко устроили потасовку, в ходе которой последний бросил в лицо соперника кепку. Итогом стало рассечение брови.
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