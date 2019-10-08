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«Случилось то, чего мы боялись!» Основатель АСА — о смерти бойца после турнира

«Случилось то, чего мы боялись!» Основатель АСА — о смерти бойца после турнира
Бокс/ММА / ММА 0

Основатель российской лиги АСА Майрбек Хасиев отреагировал на новость о смерти узбекского бойца Бекзода Нурматова после турнира ACA 100. Хасиев выразил соболезнования родным и близким умершего спортсмена.

«Случилось то, чего мы больше всего боялись! Скорбим вместе с родными! Пусть всевышний наградит его раем», — написал Хасиев в своём инстаграм-аккаунте.

Посмотреть фото можно в инстаграм-аккаунте Хасиева.

Напомним, Бекзод Нурматов скончался после турнира АСА 100. Нурматов выступал на турнире Absolute Championship Akhmat 100 4 октября в Грозном и проиграл россиянину Беслану Исаеву по итогам трёх раундов раздельным решением судей.

После боя он перенёс инсульт и был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Узбекский боец ММА скончался после турнира АСА в Грозном
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