«Случилось то, чего мы боялись!» Основатель АСА — о смерти бойца после турнира

Основатель российской лиги АСА Майрбек Хасиев отреагировал на новость о смерти узбекского бойца Бекзода Нурматова после турнира ACA 100. Хасиев выразил соболезнования родным и близким умершего спортсмена.



«Случилось то, чего мы больше всего боялись! Скорбим вместе с родными! Пусть всевышний наградит его раем», — написал Хасиев в своём инстаграм-аккаунте.

Посмотреть фото можно в инстаграм-аккаунте Хасиева.

Напомним, Бекзод Нурматов скончался после турнира АСА 100. Нурматов выступал на турнире Absolute Championship Akhmat 100 4 октября в Грозном и проиграл россиянину Беслану Исаеву по итогам трёх раундов раздельным решением судей.



После боя он перенёс инсульт и был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.