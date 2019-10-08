Густафссон — о возвращении в ММА: случиться может что угодно
Бывший претендент на чемпионский титул UFC в полутяжёлом весе швед Александр Густафссон признался, что может вернуться в смешанные единоборства. Густафссон объявил о завершении карьеры после поражения от Смита на турнире UFC Fight Night 153.
«У меня начался самый настоящий зуд, когда я вернулся к тренировкам, но я пока не готов к полноценному тренировочному лагерю ММА. Я снова жажду борьбы и конкуренции. Я бы соврал, если бы не сказал, что это первый шаг. Но стоит посмотреть, что произойдёт дальше. Может случиться что угодно, но я уверен, что я буду лучше, чем когда-либо», — приводит слова Александера Густафссона MMAJunkie.
11 декабря Густафссона ждёт борцовская схватка с Антоном Туркалом.
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