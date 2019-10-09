«В США всё могло бы быть точно так же». Врач — о смерти бойца в Грозном

Врач Валентин Беляевский, работавший в футбольном клубе «Ростов», а также в ММА-клубе «Беркут» и лиге АСВ, прокомментировал смерть узбекского бойца Бекзода Нурматова после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире АСА 100, состоявшемся 4 октября. 27-летний Нурматов проиграл сопернику раздельным решением судей, а в ночь на 7 октября скончался в больнице в Грозном от инсульта.

Беляевскому задали вопрос об уровне медицины в Чеченской Республике.

«Я сейчас не являюсь заинтересованным лицом, я уже давно работаю в Москве, но могу точно сказать, что в Грозном очень хорошая медицина и работают очень хорошие врачи. Там есть всё необходимое и для МРТ, и для компьютерной томографии, есть люди, которые могут провести трепанацию.

Боюсь, дело не в уровне медицины. Даже если бы это произошло в США, всё могло бы быть точно так же», — приводит слова Белявского «Матч ТВ».