Емельяненко увидел хинкали в меню и вспомнил о Кокляеве

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вновь подшутил над стронгменом Михаилом Кокляевым.
Ранее Емельяненко в шутку предположил, что Кокляеву необходимо ограничивать себя в еде и не есть хинкали, поскольку нужно готовиться к бою. Вчера, 8 октября, боец опубликовал в своём «инстаграме» видео, записанное в китайском ресторане. Посещение заведения вновь напомнило ему о будущем сопернике.
«Пришёл в китайское заведение покушать. Открываю первую страницу, Made in China, а здесь — китайские хинкали.
Миша, ты меня преследуешь повсюду. Успокойся, остановись. Готовься к бою. 29 ноября увидимся на ринге», — сказал Емельяненко.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «Инстаграме».
Емельяненко и Кокляев подписали контракт на поединок по правилам бокса, который состоится 29 ноября на «ВТБ Арене».
- 9 октября 2019
-
10:36
-
09:54
-
08:56
- 8 октября 2019
-
23:53
-
22:58
-
21:57
-
20:42
-
19:33
-
18:36
-
17:41
-
16:34
-
16:20
-
15:53
-
14:31
-
14:08
-
13:50
-
13:12
-
12:30
-
11:51
-
11:13
-
10:38
-
10:00
-
09:47
-
09:07
-
05:56
-
01:08
-
00:54
- 7 октября 2019
-
23:02
-
21:37
-
21:01
-
19:33
-
18:27
-
17:51
-
16:36
-
15:47