Емельяненко увидел хинкали в меню и вспомнил о Кокляеве

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вновь подшутил над стронгменом Михаилом Кокляевым.

Ранее Емельяненко в шутку предположил, что Кокляеву необходимо ограничивать себя в еде и не есть хинкали, поскольку нужно готовиться к бою. Вчера, 8 октября, боец опубликовал в своём «инстаграме» видео, записанное в китайском ресторане. Посещение заведения вновь напомнило ему о будущем сопернике.

«Пришёл в китайское заведение покушать. Открываю первую страницу, Made in China, а здесь — китайские хинкали.

Миша, ты меня преследуешь повсюду. Успокойся, остановись. Готовься к бою. 29 ноября увидимся на ринге», — сказал Емельяненко.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «Инстаграме».

Емельяненко и Кокляев подписали контракт на поединок по правилам бокса, который состоится 29 ноября на «ВТБ Арене».

«Хинкали? Нельзя, Миша, скоро бой!» А. Емельяненко опять посмеялся над Кокляевым