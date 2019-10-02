«Хинкали? Нельзя, Миша, скоро бой!» А. Емельяненко опять посмеялся над Кокляевым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко предположил, что его будущий соперник стронгмен Михаил Кокляев ограничивает себя в еде, поскольку готовится к поединку с ним. Емельяненко опубликовал фотоколлаж в своём «инстаграме», на котором панда, символизирующая Кокляева, хочет съесть хинкали, однако ей напоминают, что скоро бой.
Посмотреть фотоколлаж можно в «Инстаграме».
Ранее стали известны гонорары, которые Емельяненко и Кокляев получат за поединок.
Емельяненко и Кокляев подписали контракт на поединок по правилам бокса. Спортсменов, которые будут выступать в боксёрских перчатках, ожидают четыре раунда по три минуты.
На счету Емельяненко 36 боёв в MMA, в которых он одержал 28 побед и потерпел 7 поражений, а ещё один поединок завершился вничью.
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