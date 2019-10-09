«Он не выиграет ни одного раунда». Усик вызвал на бой Уайлдера

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе и первый в истории обладатель трофея имени Мохаммеда Али Александр Усик вызвал на бой чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера.



«Сегодня я вызываю на бой Деонтея Уайлдера. Я готов драться с Уайлдером в его родном городе. Он не выиграет ни одного раунда. Я лучший супертяжеловес в мире», — приводит слова Александра Усика Boxing Hype.



Ранее Уайлдер заявлял, что Усик не является для него угрозой.



Александр Усик дебютирует в супертяжёлом весе 12 октября в Чикаго (штат Иллинойс, США). Его соперником должен был стать Тайрон Спонг, однако Спонг оказался в центре допингового скандала. Тайрона в этом бою заменит американец Чазз Уизерспун.